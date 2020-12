Sanità, a un progetto pugliese per la teleassistenza ai giovani con sclerosi multipla premio per l'innovazione (Di venerdì 18 dicembre 2020) eHealth Platform al primo posto nella quinta edizione del premio promosso dalla Merck. La piattaforma, realizzata da un network di aziende pugliesi coordinate da Openwork, consente di modellare un piano terapeutico digitale personalizzato sulle condizioni del paziente Leggi su repubblica (Di venerdì 18 dicembre 2020) eHealth Platform al primo posto nella quinta edizione delpromosso dalla Merck. La piattaforma, realizzata da un network di aziende pugliesi coordinate da Openwork, consente di modellare un piano terapeutico digitale personalizzato sulle condizioni del paziente

stefania_oppido : RT @ConilSud: A proposito di miracoli... il progetto delle @CatacombeNapoli adiacenti alla Basilica #SanGennaro, ha portato lavoro e speran… - StraNotizie : Sanità, a un progetto pugliese per la teleassistenza ai giovani con sclerosi multipla premio per l'innovazione… - rep_bari : Sanità, a un progetto pugliese per la teleassistenza ai giovani con sclerosi multipla premio per l'innovazione [agg… - cronaca_news : Sanità, a un progetto pugliese per la teleassistenza ai giovani con sclerosi multipla premio per l'innovazione… - interrisnews : Il progetto #UBORA, una piattaforma virtuale per promuovere sanità e ricerca fra le due sponde del Mediterraneo ????… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanità progetto Sanità , Parente: "La pandemia è l'occasione per riformare il sistema sanitario" Yahoo Notizie