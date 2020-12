Renzi Provoca Conte: se non Ascolta Le Nostre Proposte, ci Dimettiamo (Di venerdì 18 dicembre 2020) A seguito della presentazione della Proposte di Italia Viva per gestire la crisi, Matteo Renzi Provoca il Premier Conte. “Noi abbiamo detto ‘presidente, se vogliamo andare avanti noi ci siamo con lealtà, se ritieni che quello che proponiamo non va bene, con rispetto per le istituzioni, noi ci alziamo e ci Dimettiamo” spiega nel corso Leggi su youreduaction (Di venerdì 18 dicembre 2020) A seguito della presentazione delladi Italia Viva per gestire la crisi, Matteoil Premier. “Noi abbiamo detto ‘presidente, se vogliamo andare avanti noi ci siamo con lealtà, se ritieni che quello che proponiamo non va bene, con rispetto per le istituzioni, noi ci alziamo e ci” spiega nel corso

antoninobill : RT @Affaritaliani: Iv, Renzi provoca Conte: 'Lo aiuto Nella lettera c'è l'intervento di Draghi' - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Iv, Renzi provoca Conte: 'Lo aiuto Nella lettera c'è l'intervento di Draghi' - Affaritaliani : Iv, Renzi provoca Conte: 'Lo aiuto Nella lettera c'è l'intervento di Draghi' - AndreaUsvi : @AlbertoLetizia2 @lageloni No, deve dimostrare di non essere ossessionata da Renzi. Ha visto che gli rispondono so… - MaxCi65 : @fabiospes1 @NatMarmo e inizio a pensare che in fin dei conti Renzi non sia tanto malaccio. Visto il fastidio che provoca -