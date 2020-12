Pirlo: 'La mia Juve sta crescendo. Ma che rabbia il pari con l'Atalanta' (Di venerdì 18 dicembre 2020) Non c'è più tempo da perdere. Dopo il sesto pareggio in campionato su 12 partite, e con la possibilità che Juve-Napoli si debba recuperare (cancellando di fatto il 3-0 a tavolino per i bianconeri) ... Leggi su leggo (Di venerdì 18 dicembre 2020) Non c'è più tempo da perdere. Dopo il sesto pareggio in campionato su 12 partite, e con la possibilità che-Napoli si debba recuperare (cancellando di fatto il 3-0 a tavolino per i bianconeri) ...

IlmsgitSport : #Pirlo: «La mia Juve sta crescendo. Ma che rabbia il pari con l'Atalanta» - ilmessaggeroit : #Pirlo: «La mia Juve sta crescendo. Ma che rabbia il pari con l'Atalanta» - Strachnot : RT @_Morik92_: La mia chiacchierata con Antonio #Nocerino, doppio ex di #ParmaJuve: '#Juve in fiducia, #Parma non è solo ripartenze. #Pirlo… - _Morik92_ : La mia chiacchierata con Antonio #Nocerino, doppio ex di #ParmaJuve: '#Juve in fiducia, #Parma non è solo ripartenz… - TUTTOJUVE_COM : ESCLUSIVA TJ - Antonio Nocerino: 'Juve in fiducia, Parma non è solo ripartenze. Pirlo? Diventerà come Zidane e Guar… -

Ultime Notizie dalla rete : Pirlo mia Pirlo: «La mia Juve sta crescendo. Ma che rabbia il pari con l'Atalanta» Il Messaggero Pirlo: «La mia Juve sta crescendo. Ma che rabbia il pari con l'Atalanta»

Non c’è più tempo da perdere. Dopo il sesto pareggio in campionato su 12 partite, e con la possibilità che Juve-Napoli si debba recuperare (cancellando di fatto il 3-0 ...

Georgina Rodriguez show. La fidanzata di Cristiano Ronaldo in intimo sul divano, il calciatore della Juventus: “mamma mia” [FOTO]

La fidanzata di Cristiano Ronaldo è sempre più bella, Georgina Rodriguez ha pubblicato uno scatto super sexy e il calciatore della Juventus non ha nascosto l’entusiasmo. Il portoghese è reduce da una ...

Non c’è più tempo da perdere. Dopo il sesto pareggio in campionato su 12 partite, e con la possibilità che Juve-Napoli si debba recuperare (cancellando di fatto il 3-0 ...La fidanzata di Cristiano Ronaldo è sempre più bella, Georgina Rodriguez ha pubblicato uno scatto super sexy e il calciatore della Juventus non ha nascosto l’entusiasmo. Il portoghese è reduce da una ...