LIVE Sci alpino, SuperG Val Gardena in DIRETTA: Kilde davanti a Caviezel! Attesa per Innerhofer (Di venerdì 18 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI VAL D’ISERE DALLE 10.30 12.14 Lo svizzero Gino Caviezel è 14° a 2?39, ultimo. Ora Kilde trema, perché tocca al connazionale Jansrud, sempre pericolosissimo anche a 35 anni. 12.12 Kilde AL COMANDO! 0.12 su Caviezel, il norvegese accarezza la vittoria, ma non è ancora finita! 12.11 Kilde AVANTI DI 0.19 AL TERZO RILEVAMENTO! 12.11 0.08 di ritardo per Kilde al secondo rilevamento, ma ora può scatenarsi. 12.10 Clarey, 40 anni il prossimo 8 gennaio, è quinto a 0.74! Ora il norvegese Kilde! 12.09 In pista il francese Clarey, alla 200ma gara in Coppa del Mondo! 12.08 Lo svizzero Odermatt è quinto a 0.86. Gara discreta. Per il momento vola in testa alla ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA DISCESA FEMMINILE DI VAL D’ISERE DALLE 10.30 12.14 Lo svizzero Gino Caviezel è 14° a 2?39, ultimo. Oratrema, perché tocca al connazionale Jansrud, sempre pericolosissimo anche a 35 anni. 12.12AL COMANDO! 0.12 su Caviezel, il norvegese accarezza la vittoria, ma non è ancora finita! 12.11AVANTI DI 0.19 AL TERZO RILEVAMENTO! 12.11 0.08 di ritardo peral secondo rilevamento, ma ora può scatenarsi. 12.10 Clarey, 40 anni il prossimo 8 gennaio, è quinto a 0.74! Ora il norvegese! 12.09 In pista il francese Clarey, alla 200ma gara in Coppa del Mondo! 12.08 Lo svizzero Odermatt è quinto a 0.86. Gara discreta. Per il momento vola in testa alla ...

zazoomblog : LIVE Sci alpino SuperG Val Gardena in DIRETTA: tutto pronto per il via Dominik Paris parte con il pettorale numero… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa Val d’Isere in DIRETTA: Sofia Goggia è seconda cade Federica Brignone - #alpino #Discesa… - Matt_Orlandi : Segui con @_SuperNews_ la DIRETTA del super G #ValGardena, valido per la stagione 2020-2021 dello #scialpinomaschile - OA_Sport : LIVE #Sci alpino, SuperG Val Gardena in DIRETTA: si inizia a fare sul serio sulla Saslong, #Paris e #Innerhofer ci… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa Val d’Isere in DIRETTA: Marta Bassino n.3 Goggia n.6 - #alpino #Discesa #d’Isere #DIRETTA:… -