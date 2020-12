L’Italia che si preoccupa di migranti, di dieci di loro se n’è beatamente dimenticata (Di venerdì 18 dicembre 2020) Un paese che si mobilita per Patrick Zaky, ma non sa sentire come un’ingiustizia il sequestro di 18 pescatori di Mazara, oppure un paese che si preoccupa per i 18 pescatori ma si è stancato di sentir parlare di Regeni, è un paese moralmente fragile, con bandiere rigide e orbe. su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 18 dicembre 2020) Un paese che si mobilita per Patrick Zaky, ma non sa sentire come un’ingiustizia il sequestro di 18 pescatori di Mazara, oppure un paese che siper i 18 pescatori ma si è stancato di sentir parlare di Regeni, è un paese moralmente fragile, con bandiere rigide e orbe. su Notizie.it.

