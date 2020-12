Il renziano Librandi si propone a Salvini | “Giusti gli attacchi a Conte | potrei iscrivermi alla Lega” video

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Nei giorni più difficili per il governo, con Italia Viva in pressing per ottenere chiarimenti e l’ipotesi di ritorsioni parlamentari che potrebbero fa cadere l’esecutivo, il senatoreGianfrancosposa le critiche dial DPCM nel dibattito con la giornalista de La Notizia Laura Tecce: “Sono sempre controma è la prima cosa sensata che gli sento dire negli ultimi dieci anni”. Una posizione che ai più maliziosi confermerebbe le ipotesi di “inciuci” tra Renzi etrapelate nei giorni scorsi. Ma trattandosi di, il re indiscusso delle gaffe e delle boutade, c’è poco da prenderlo sul serio… L'articolo Secolo d'Italia.