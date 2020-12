Il paradiso delle signore | arrivederci ROBERTA! La Venere esce di scena OGGI

Leggi su tvsoap

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Eh sì, il momento è arrivato! Con la puntata de Ildi venerdì 18 dicembre, la cinquantesima della quinta stagione (o “terza daily”, fate voi),diuno dei personaggi più apprezzati della fiction: Roberta Pellegrino. Inutile riepilogarvi come e perché lalascia Milano in quanto lo sapete già, piuttosto ci piace segnalarvi che dalle pagine di Twitter l’interprete di Roberta – la bravissima Federica De Benedittis – sta postando in queste ore diversi tweet in cui saluta i fan suoi, del personaggio e delin genere. Tra le altre cose, la De Benedittis scrive:guarderò la puntata insieme a voi e il cuore mi si farà piccolo piccolo a vedere Roberta soffrire così, ma chissà che non sia soltanto un ...