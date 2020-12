Governo | Renzi | “La maggioranza risponderà sì Pd d’accordo con noi e M5S…”

Leggi su dire

(Di venerdì 18 dicembre 2020) ROMA – “A me interesserebbe che le cose” contenute nella lettera al premier Conte “fossero oggetto del dibattito. Poi chiaro che se il premier dice che non vuole prendere il Mes, non vuole sbloccare le infrastrutture… Cosa accadra’? Lo scopriremo solo vivendo“, dice Matteo Renzi a Radio Anch’io.