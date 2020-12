Gf Vip, Filippo Nardi squalificato. Signorini: «Hai usato frasi sessiste, non possiamo passarci sopra» (Di sabato 19 dicembre 2020) Filippo Nardi squalificato dal Grande Fratello Vip, Signorini: «Hai usato frasi sessiste, non possiamo passarci sopra». Durante la diretta della puntata di venerdì 18 dicembre... Leggi su leggo (Di sabato 19 dicembre 2020)dal Grande Fratello Vip,: «Hai, non». Durante la diretta della puntata di venerdì 18 dicembre...

zazoomblog : ‘Gf Vip 5’ Filippo Nardi è ufficialmente squalificato: il comunicato - #Filippo #Nardi #ufficialmente - occhio_notizie : Se non avete avuto modo di ascoltare le 'perle di saggezza' di Filippo Nardi, ve le diciamo noi - zazoomblog : Grande Fratello Vip Filippo Nardi squalificato per inaccettabili frasi «sessiste» (Video) - #Grande #Fratello… - tuttopuntotv : Grande Fratello Vip, Filippo Nardi squalificato per inaccettabili frasi «sessiste» (Video) #gfvip #grandefratellovip - Giornaleditalia : Grande Fratello Vip 5, l’ex di Filippo Nardi: ‘Mi ha costretto ad abortire’ -