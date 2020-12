F1 | Jacques Villeneuve | “Il 2020 è stato un’agonia per Sebastian Vettel”

(Di venerdì 18 dicembre 2020) La stagione di Formula1 che si è appena conclusa è stata tra le più difficili della carriera die della storia della Ferrari. La Rossa e il suo campione non sono mai stati all’altezza della situazione. A rincarare la dose ci ha pensato il campione del mondo di F1 del 1997che ai microfoni di Sky ha dichiarato: “Èun anno molto difficile per. È stataper lui e sarà felice di tornare a casa dopo il Gran Premio di Abu Dhabi“.sottolinea che per il tedesco è giunto il momento di staccare la spina e pensare a cosa accadrà durante la prossima stagione con il suo nuovo progetto: “Adesso può ricaricare le batterie e iniziare a pensare al prossimo anno.ha fatto tutto ...

Secondo Jacques Villeneuve, il 2020 per Sebastian Vettel è stato un vero e proprio tormento. Il campione del mondo 1997, intervenuto a Sky, ha preso le difese del tedesco, sostenendo che ha davvero fa ...Tutto il mondo della Formula 1, ma non solo, con il fiato sospeso per le condizioni di Sir Franck Williams; ex proprietario della nota scuderia.