Ecco i 26 big in gara al Festival di Saremo 2021

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Al termine di una lunghissima e interminabile serata dedicata alle nuove proposte che andranno al prossimodi Sanremo, sono stati svelati i nomi dei 26 big della canzone italiana che gareggeranno alla kermesse. Quest’anno il cast è ricco di nomi sconosciuti al grande pubblico, e già sui social non sono mancate le critiche sul fatto che molti di loro non dovrebbero far parte della categoria big. Accanto a perfetti sconosciuti, ci sono i ritorni dei soliti nomi che per sopravvivere hanno bisogno di Sanremo, senza lasciare tuttavia un grande segno del loro passaggio sulla riviera ligure.qui di seguito il cast del prossimodella canzone italiana: Aiello – Ora Annalisa – Dieci Arisa – Potevi fare di più Bugo – E invece sì Colapesce e Dimartino – Musica leggerissima Coma ...