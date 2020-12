Dove approderà l’Opa ostile di Renzi? La bussola di Ocone

Leggi su formiche

(Di venerdì 18 dicembre 2020) L’impressione è che questa volta Matteofaccia sul serio. E che, soprattutto, il governo di Giuseppe Conte abbia le settimane, se non le giornate, contate. Sono diversi gli elementi che lo lasciano presagire. Al “senatore semplice di Rignano”, come qualcuno lo chiama, non è mancato nemmeno questa volta il tempismo: per presentare le sue “rimostranze” ha scelto indubbiamente il momento migliore, e il premier gli ha quasi offerto su un piatto d’argento l’occasione per farlo forzando la mano sia sulla presentazione di uno schema di governance e di contenuti per l’attuazione del Ricovery Plan sia sulle questioni attinenti alla delega che tiene gelosamente per sé dei sempre più centrali servizi di sicurezza. Anche il dilazionamento da parte didei tempi dell’azione, diciamo una “Opa” diluita in più fasi, sembra avere una ...