Diritti tv, Amazon conquista la Champions del mercoledì. E ora punta alla Serie A (Di venerdì 18 dicembre 2020) Champions League Per la prima volta in Italia, Amazon agguanta un pezzo di Champions League. L’inedita mossa, anticipata lo scorso ottobre a conclusione delle trattative, ora è ufficiale e valida per il prossimo triennio. La piattaforma ha ottenuto l’acquisizione dei Diritti per trasmettere in esclusiva in Italia le dirette delle 16 migliori partite del mercoledì sera della competizione calcistica europea. I match del mercoledì trasmessi da Amazon Prime Video nelle stagioni 2021-2024 vedranno sempre una squadra italiana presente nei gironi e, in caso di qualificazione, fino alle semifinali. La piattaforma ha acquisito anche i Diritti della Supercoppa, per tre stagioni a partire dal 2021/22. “Amazon non vede l’ora che inizi la ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 18 dicembre 2020)League Per la prima volta in Italia,agguanta un pezzo diLeague. L’inedita mossa, anticipata lo scorso ottobre a conclusione delle trattative, ora è ufficiale e valida per il prossimo triennio. La piattaforma ha ottenuto l’acquisizione deiper trasmettere in esclusiva in Italia le dirette delle 16 migliori partite delsera della competizione calcistica europea. I match deltrasmessi daPrime Video nelle stagioni 2021-2024 vedranno sempre una squadra italiana presente nei gironi e, in caso di qualificazione, fino alle semifinali. La piattaforma ha acquisito anche idella Supercoppa, per tre stagioni a partire dal 2021/22. “non vede l’ora che inizi la ...

