Combinata nordica femminile | Coppa del Mondo Ramsau | tre azzurre nella top-10 al termine della sessione di salto

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Si è appena conclusa ladideldidi scena a(Austria). Molto bene leche hanno chiuso tutte nelle top-10. La migliore è stata la norvegese Gyda Westvold Hansen che ha ottenuto 125.8 punti, seconda la nostra Veronica Gianmoena che ha raccolto 119.2 punti, saltando 91.0 metri egara sugli sci con 26” di ritardo. Alle sue spalle la nipponica Anju Nakamura che ha accumulato 29” dalla leader. Come detto, molto bene anche le altrecon Annika Sief che, dopo aver chiuso in testa il PCR, questa mattina si è dovuta accontentare di un buon settimo posto con 115.4 punti e partirà...

Combinata nordica femminile, Ramsau 2020: i risultati della prova di salto con gli sci. Prima Westvold Hansen, seconda Veronica Gianmoena