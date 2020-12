Chelsea, Lampard: “Havertz deve dimostrare il prezzo del suo cartellino. Werner…” (Di venerdì 18 dicembre 2020) L'allenatore del Chelsea, Frank Lampard, parlando in conferenza ha commentato l'inizio di avventura con la maglia dei Blues dei tedeschi Havertz e Werner: "Kai ha cominciato alla grande, poi è stato colpito dal Covid e di conseguenza ha dovuto fermarsi. Ora tutti quanti si aspettano che dimostri sul campo il costo del suo cartellino. Bisogna avere pazienza, giocare in Premier League non è facile e in passato tanti campioni hanno incontrato delle difficoltà. Werner è un attaccante e come prima cosa deve segnare con continuità, ma allo stesso tempo è importante che rimanga lucido e che abbia sempre forza mentale".caption id="attachment 1067457" align="alignnone" width="5184" Havertz Werner, getty/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di venerdì 18 dicembre 2020) L'allenatore del, Frank, parlando in conferenza ha commentato l'inizio di avventura con la maglia dei Blues dei tedeschie Werner: "Kai ha cominciato alla grande, poi è stato colpito dal Covid e di conseguenza ha dovuto fermarsi. Ora tutti quanti si aspettano che dimostri sul campo il costo del suo. Bisogna avere pazienza, giocare in Premier League non è facile e in passato tanti campioni hanno incontrato delle difficoltà. Werner è un attaccante e come prima cosasegnare con continuità, ma allo stesso tempo è importante che rimanga lucido e che abbia sempre forza mentale".caption id="attachment 1067457" align="alignnone" width="5184"Werner, getty/caption ITA Sport Press.

