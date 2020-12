Arrestata 35enne terrorista a Latina | “Istigava alla jihad!”

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Propagandava la jihad la tunisina di 35 anni.Stava dando istruzioni per una “guerra santa”. La donna è stataoggi acon a suo carico accuse terroristiche, di addestramento e istigazione a commettere delitti di terrorismo. La Procura di Roma ha avviato le indagini che, tramite la Digos, hanno portato all’arresto della tunisina trentacinquenne. Le segnalazioni erano arrivate riguardo ad un account Telegram che proponeva istigazione al terrorismo direttamente autoproclamato nello stato islamico. La cittadina straniera attraverso il suo account, rivolgeva inviti a utenti di gruppi attivi nel web riconducibili allo stato islamico a compiere attentati, con indicazioni dettagliate sulle possibili modalità di esecuzione e anche istruzioni per la fabbricazione di ...

Si tratta di una donna tunisina, di 35 anni, che oltre ad inneggiare alla guerra santa sui social, dava consigli su come preparare esplosivi o veleni ...