Sci alpino | Aleksander Aamodt Kilde è il più veloce nella seconda prova della discesa della Val Gardena | Paris non forza

Leggi su oasport

(Di giovedì 17 dicembre 2020)ha chiuso al comando laVal(in programma sabato alle ore 11.45) valevole per la Coppa del Mondo di sci2020-2021. Il detentoreSfera di Cristallo ha chiuso la suasulla Saslong con il tempo di 2:02.09 precedendo per appena 26 centesimi il suo connazionale Kjetil Jansrud e per 52 il redivivo austriaco Max Franz. Quarta posizione per lo statunitense Jared Goldberg (il miglioregiornata di ieri) a 66 centesimi, quindi a 71 il suo connazionale Ryan Cochran-Siegle. Sesto tempo per l’ennesimo ...