Sanremo Giovani, Morgan pubblica i messaggi inviati ad Amadeus: 'Vergognatevi' Morgan non ha preso bene l'esclusione dal prossimo Festival di Sanremo (QUI il cast dei big). Dopo le parole al vetriolo contro la commissione musicale e Amadeus, un altro elemento provoca l'ira dell'artista, ovvero l'esclusione anche dalla commissione di Sanremo Giovani, dopo essere stato giurato di AmaSanremo. Sui social il cantautore denuncia di non essere stato fatto entrare nel Teatro del Casinò di Sanremo. Sanremo 2021, Morgan escluso attacca 'Commissione non ha competenze, canzoni non ascoltate' Lo sfogo di Morgan e i messaggi inviati ad Amadeus "Sono qui in quel di Sanremo Dove giunto per lavoro E non certo per vacanza Mi accingo ad onorare il ...

