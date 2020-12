Sanremo 2021, ecco chi sono i Coma_Cose: coppia nella vita e nella musica (Di giovedì 17 dicembre 2020) nella lista di Amadeus dei 26 Big in gara al prossimo Festival di Sanremo 2021, al via dal 2 marzo, ci sono anche i Coma Cose. Il duo è formato dai fidanzati Fausto Lama (vero nome Fausto Zanardelli) e California (Francesca Mesiano). Si conoscono nell’estate del 2016 per ritrovarsi poco dopo colleghi in un negozio di Milano, prima commessi e subito dopo insieme a scrivere canzoni. Fausto tra l’altro, noto come Edipo, aveva avviato una carriera musicale che poi aveva sospeso prima di incontrare California. È stata proprio la compagna a convincerlo a riprendere in mano gli strumenti. Tra febbraio e giugno del 2017 i Coma Cose hanno pubblicato i primi quattro singolo e nell’autunno dello stesso anno hanno lanciato “Inverno Ticinese”, il loro primo Ep. In soli 12 mesi i Coma Cose allargano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020)lista di Amadeus dei 26 Big in gara al prossimo Festival di, al via dal 2 marzo, cianche i Coma Cose. Il duo è formato dai fidanzati Fausto Lama (vero nome Fausto Zanardelli) e California (Francesca Mesiano). Si conoscono nell’estate del 2016 per ritrovarsi poco dopo colleghi in un negozio di Milano, prima commessi e subito dopo insieme a scrivere canzoni. Fausto tra l’altro, noto come Edipo, aveva avviato una carrierale che poi aveva sospeso prima di incontrare California. È stata proprio la compagna a convincerlo a riprendere in mano gli strumenti. Tra febbraio e giugno del 2017 i Coma Cose hanno pubblicato i primi quattro singolo e nell’autunno dello stesso anno hanno lanciato “Inverno Ticinese”, il loro primo Ep. In soli 12 mesi i Coma Cose allargano ...

