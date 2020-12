Russia squalificata per due anni: chi parteciperà alle Olimpiadi? Il regolamento degli atleti “indipendenti e neutrali” (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il Tas ha deciso di dimezzare la squalifica di 4 anni che la Wada aveva inflitto alla Russia dodici mesi fa. Il Tribunale Arbitrale dello Sport ha emesso la propria sentenza definitiva e ha ritenuto il Paese colpevole di aver manomesso e nascosto i dati e le prove del “doping di Stato” all’interno del laboratorio di Mosca, anche se il panel di giudici a Losanna (di cui fa parte anche l’italiano Luigi Fumagalli) ha accolto parzialmente il ricorso presentato dall’Agenzia Antidoping Russa (la Rusada). Fino al 16 dicembre 2022 la squalifica resta totale: la Russia non potrà dunque partecipare come Nazione alle Olimpiadi di Tokyo 2021 e alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Non saranno ammessi bandiera e inno. Ma alcuni atleti russi potranno partecipare ... Leggi su oasport (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il Tas ha deciso di dimezzare la squalifica di 4che la Wada aveva inflitto alladodici mesi fa. Il Tribunale Arbitrale dello Sport ha emesso la propria sentenza definitiva e ha ritenuto il Paese colpevole di aver manomesso e nascosto i dati e le prove del “doping di Stato” all’interno del laboratorio di Mosca, anche se il panel di giudici a Losanna (di cui fa parte anche l’italiano Luigi Fumagalli) ha accolto parzialmente il ricorso presentato dall’Agenzia Antidoping Russa (la Rusada). Fino al 16 dicembre 2022 la squalifica resta totale: lanon potrà dunque partecipare come Nazionedi Tokyo 2021 eInvernali di Pechino 2022. Non saranno ammessi bandiera e inno. Ma alcunirussi potranno partecipare ...

neveitaliasport : RT @neveitalia: Russia squalificata per due anni, ma gli atleti senza precedenti doping potranno gareggiare #beijing2022 #olimpiadi #17Dice… - neveitalia : Russia squalificata per due anni, ma gli atleti senza precedenti doping potranno gareggiare #beijing2022 #olimpiadi… - Affaritaliani : Doping, Russia squalificata per due anni: niente Giochi nel 2021 e 2022 - MasashiKohmura : RT @Gazzetta_it: Russia squalificata due anni: a Olimpiadi e Mondiali senza nome, bandiera e inno - cyclingpro : Doping, Russia fuori per 2 anni da Giochi e Mondiali. Ma gli atleti potranno gareggiare in massa: la sanzione è sim… -