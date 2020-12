Roma-Torino 2-0 live: Veretout dal dischetto sigla il doppio vantaggio dei padroni di casa (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il primo tempo si conclude 2-0 per la Roma complice anche il vantaggio numerico dovuto all'espulsione di Singo. Il Torino si trova ora in una situazione complicatissima e cercherà di giochersi il ... Leggi su globalist (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il primo tempo si conclude 2-0 per lacomplice anche ilnumerico dovuto all'espulsione di Singo. Ilsi trova ora in una situazione complicatissima e cercherà di giochersi il ...

OfficialASRoma : 3? dei 111 gol di @EdDzeko in giallorosso sono arrivati contro il Torino ?? ?? statistiche in vista di #RomaTorino,… - SkySport : Roma-Torino 2 a 0 all'intervallo Segui il secondo tempo LIVE ? #RomaTorino Su Sky Sport Serie A ? #SkySerieA… - Corriere : Vie affollate per lo shopping. Code a Roma, Milano, Torino e Bologna. «Così terza ondata inevitabile» - FrancescaRoma41 : RT @AliprandiJacopo: Dirigenti, giocatori e staff tecnico del Torino presenti tra panchina e spalti ad ogni azione applaudono l’arbitro e l… - alfonsodapozzor : @pisto_gol Scusi pistacchi ma è sicuro che è sintonizzato su sky roma vs torino? Secondo me sta vedendo un'altra partita -