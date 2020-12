Nuoto, Pilato: record italiano dei 100 rana e pass per Tokyo (Di giovedì 17 dicembre 2020) Benedetta Pilato non finisce di stupire: la 15enne tarantina, dopo i fasti in vasca corta nella Isl a Budapest, irrompe con il talento della predestinata nei 100 rana in vasca lunga e con 1'06''02 si ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 17 dicembre 2020) Benedettanon finisce di stupire: la 15enne tarantina, dopo i fasti in vasca corta nella Isl a Budapest, irrompe con il talento della predestinata nei 100in vasca lunga e con 1'06''02 si ...

