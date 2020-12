Milano verso il voto | Sala | ' La mia sarà una lista di giovani'

(Di giovedì 17 dicembre 2020) 'A gennaio dirò con chiarezza ai milanesi qualela compagine': così Beppe, sindaco di, parla della sua ricandidatura 'per fare una vera rivoluzione' spiegando che la squadra'non ...

"A gennaio dirò con chiarezza ai milanesi quale sarà la compagine": così Beppe Sala, sindaco di Milano, parla della sua ricandidatura "per fare una vera rivoluzione" spiegando che la squadra sarà "non ...Da Milano a Rozzano, cittadina a Sud della metropoli ... Sfida che può rappresentare una semifinale verso tricolore della categoria. Proponiamo anche un altro giovane imbattuto come il superwelter ...