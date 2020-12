Milano: scade contratto con Amsa, gara pubblica europea per gestione rifiuti e pulizia (2) (Di giovedì 17 dicembre 2020) (Adnkronos) - L'affidatario del servizio dovrà partecipare attivamente alla riduzione dell'inquinamento dell'aria, dotandosi di automezzi per la raccolta e il trasporto dei rifiuti a ridotto impatto ambientale. Per coinvolgere direttamente gli utenti al raggiungimento degli obiettivi in materia di differenziata, è previsto l'obbligo di creare un'app che consenta di identificare il tipo di rifiuto e conoscere immediatamente la modalità corretta di smaltimento. Verrà chiesto il potenziamento della figura dello ‘spazzino di quartiere', come presidio costante del territorio. Tra i servizi previsti, restano confermati quelli relativi alla neve (salatura delle strade e rimozione), alla disinfestazione e derattizzazione delle aree pubbliche, allo spazzamento manuale nei quartieri cittadini. Si aggiungono la cancellazione di graffiti e scritte vandaliche sugli stabili ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) (Adnkronos) - L'affidatario del servizio dovrà partecipare attivamente alla riduzione dell'inquinamento dell'aria, dotandosi di automezzi per la raccolta e il trasporto deia ridotto impatto ambientale. Per coinvolgere direttamente gli utenti al raggiungimento degli obiettivi in materia di differenziata, è previsto l'obbligo di creare un'app che consenta di identificare il tipo di rifiuto e conoscere immediatamente la modalità corretta di smaltimento. Verrà chiesto il potenziamento della figura dello ‘spazzino di quartiere', come presidio costante del territorio. Tra i servizi previsti, restano confermati quelli relativi alla neve (salatura delle strade e rimozione), alla disinfestazione e derattizzazione delle aree pubbliche, allo spazzamento manuale nei quartieri cittadini. Si aggiungono la cancellazione di graffiti e scritte vandaliche sugli stabili ...

a Milano. Arriva a naturale scadenza – febbraio dell’anno prossimo – il contratto stipulato con Amsa per la gestione dei rifiuti e la pulizia urbana su tutto il territorio cittadino. Il Comune ha ...

Calciomercato Milan: Kalulu vuole restare a lungo

Pierre Kalulu Kyatengwa, terzino destro arrivato al Milan in questa stagione dal Lione, è stato chiamato in causa proprio in occasione della sfida di Europa League del 10 Dicembre mentre in campionato ...

a Milano. Arriva a naturale scadenza – febbraio dell'anno prossimo – il contratto stipulato con Amsa per la gestione dei rifiuti e la pulizia urbana su tutto il territorio cittadino. Il Comune ha ...