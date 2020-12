“Mi vendicherò!” GF Vip | Cristiano Malgioglio non perdona Concorrente avvisato | non sarà salvato

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Nella giornata di venerdì 18 dicembre andrà in onda una nuova puntata del ‘Grande Fratello Vip’. Uno dei protagonisti della Casa,, non ha ancora digerito ciò che è successo nella scorsa puntata e ha affermato che ha in serbo una risposta a tono. Addirittura aveva pensato di abbandonare la trasmissione, salvo poi ricredersi e proseguire nel suo percorso. Finire al televoto l’ha fatto infuriare, infatti agli stessi coinquilini ha fatto notare di essersi arrabbiato. Non pensava di essere già messo in discussione, visto che è trascorso poco tempo dal suo ingresso nella Casa. Ma non è stata esclusivamente Giulia Salemi a farlo innervosire, bensì un altro vippone al quale ha promesso una vendetta. Si preannunciano quindi scintille nella trasmissione di Alfonso Signorini e lo stesso padrone di casa dovrà sicuramente prepararsi a mantenere ...