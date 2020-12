Le Nazioni Unite hanno adottato la risoluzione contro la pena di morte

Leggi su tpi

(Di giovedì 17 dicembre 2020), approvata laladiIeri l’Assemblea Generale delleha approvato laper la moratoria universale delladicon 123 voti a favore, 38 contrari e 24 astensioni. La votazione del documento avviene ogni due anni a partire dal 2007, quando proprio l’Italia fu tra i Paesi dell’Unione Europea che promossero per la prima volta la mozione.” Grande soddisfazione per la Farnesina! Grazie a chi ha lottato insieme a noi: Sant’Egidio, Amnesty International e Nessuno Tocchi Caino”, ha scritto su Twitter la viceministra degli Esteri Marina Sereni. Anche se non vincolanti per i Paesi che le votano, la risoluzioni delle ...