Lavoro | a Baranzate Leroy Merlin assume

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Nuove possibilità di, con. Il negoziodiseleziona personale per diverse funzioni, come rivela il sito stesso del grande gruppo francese. Un'occasione che, visto il momento difficile che stiamo vivendo nella nostra zona dal punto di vista occupazionale, merita di essere senz'altro presa in considerazione. Vediamo dunque

Chi vive in via Gorizia, a Baranzate, nella periferia nord di Milano, ha bisogno di tutto: di cibo, di medicine, di lavoro, di alloggio, di cura e di istruzione. Da quando è iniziata la pandemia ...Infortunio sul lavoro venerdì sera all’interno della ditta “Eurotranciatura” di Baranzate. Intorno alle 23, per causa ancora in corso di accertamento, un operaio di 54 anni, residente a Senago, mentre ...