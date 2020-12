IVA su asporto, scontro Fisco-Tesoro: in arrivo aliquota più bassa? (Di giovedì 17 dicembre 2020) C’è confusione sull’applicazione dell’Iva al cibo da asporto. Dodici punti di differenza tra l’aliquota 10% del consumo al tavolo e il 22% del cibo ordinato via app. Scarto che il ministero dell’Economia aveva annullato ponendo l’eccezione dell’applicazione dell’aliquota più bassa visto il periodo di crisi causato dall’emergenza coronavirus. Ma che l’Agenzia dell’Entrate ha invece ribadito. Iva su cibo da asporto e a domicilio: la proposta del ministero dell’Economia In tempi normali l’Iva al 10% è prevista solo al cibo in somministrazione. Cioè consumato al tavolo del ristorante o al bancone del bar. Il 22% invece è applicato per il cibo da asporto e la consegna al domicilio. Il ministero di Economia e Finanza aveva previsto un’equiparazione delle percentuali, riducendo l’imposta al ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 17 dicembre 2020) C’è confusione sull’applicazione dell’Iva al cibo da. Dodici punti di differenza tra l’10% del consumo al tavolo e il 22% del cibo ordinato via app. Scarto che il ministero dell’Economia aveva annullato ponendo l’eccezione dell’applicazione dell’piùvisto il periodo di crisi causato dall’emergenza coronavirus. Ma che l’Agenzia dell’Entrate ha invece ribadito. Iva su cibo dae a domicilio: la proposta del ministero dell’Economia In tempi normali l’Iva al 10% è prevista solo al cibo in somministrazione. Cioè consumato al tavolo del ristorante o al bancone del bar. Il 22% invece è applicato per il cibo dae la consegna al domicilio. Il ministero di Economia e Finanza aveva previsto un’equiparazione delle percentuali, riducendo l’imposta al ...

