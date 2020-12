Floris | la triste notizia arrivata in diretta Tv

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Appassionato sfogo di Walter Ricciardi, consigliere del ministero della Salute e professore ordinario di Igiene all’Università Cattolica di Roma, sulla situazione negli ospedali e sulla necessità di un lockdown totale nelle festività natalizie. Ospite della trasmissione “Dimartedì” (La7), Ricciardi esordisce: “Forse non ci si rende conto che siamo in una situazione di guerra. Lo ha detto proprio oggi il presidente dell’Istat Gian Carlo Blangiardo: quest’anno supereremo i 700mila morti in Italia, un record di mortalità superiore a quello del 1944. Allora la gente si rendeva conto che era in guerra perché vedeva le bombe che cadevano. Oggi i morti non si vedono, ma noi li vediamo. Ogni sera sento colleghi che mi dicono che non ce la fanno più e che non riescono più ad assistere non solo i pazienti covid, ma anche i malati di tumore e di patologie cardiovascolari”. E puntualizza: ...