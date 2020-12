Cyberpunk 2077, Gamestop dice ai clienti di chiedere il rimborso direttamente a CD Projekt (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il lancio di Cyberpunk 2077, mastodontico progetto di CD Projekt Red, non è stato molto felice: il gioco è un successo commerciale, con milioni di copie vendute grazie ai massicci pre-order ed ha già recuperato tutti i costi di sviluppo e marketing. Purtroppo, almeno per quanto riguarda le versioni console, quello che abbiamo trovato davanti è stato un prodotto qualitativamente non eccelso, pieno di bug e problemi, sia tecnici che grafici. La versione PC (quella che ha ottenuto le recensioni migliori) è da considerarsi la più stabile e performante, ma anche questa non è propriamente perfetta. In poche parole, un lancio da dimenticare. I fan delusi sono ovviamente parecchi e sono in tanti ad aver interpellato Sony e Microsoft, se non direttamente CD Projekt Red, per chiedere un ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il lancio di, mastodontico progetto di CDRed, non è stato molto felice: il gioco è un successo commerciale, con milioni di copie vendute grazie ai massicci pre-order ed ha già recuperato tutti i costi di sviluppo e marketing. Purtroppo, almeno per quanto riguarda le versioni console, quello che abbiamo trovato davanti è stato un prodotto qualitativamente non eccelso, pieno di bug e problemi, sia tecnici che grafici. La versione PC (quella che ha ottenuto le recensioni migliori) è da considerarsi la più stabile e performante, ma anche questa non è propriamente perfetta. In poche parole, un lancio da dimenticare. I fan delusi sono ovviamente parecchi e sono in tanti ad aver interpellato Sony e Microsoft, se nonCDRed, perun ...

Nextplayer_it : Death Stranding: nuovo trailer sul crossover e Cyberpunk 2077 - viiolenza_ : RT @InstantGamingIT: Se metti dell'ananas sulla pizza di Cyberpunk 2077 sei letteralmente considerato un criminale! E voi andreste in carce… - il_bosone : Valentino condivide le sue perplessità circa il polverone mediatico abbattutosi sulla versione del gioco per #Ps4.… - Alessandreew : RT @TheGamesMachine: Arriva in edicola, agli abbonati e nelle versioni digitali #TGM378, con copertina dedicata alla recensione di #Cyberpu… - tuttoteKit : Death Stranding: la nuova patch #PC porta contenuti a tema Cyberpunk 2077 #CDProjektRED #Cyberpunk2077… -