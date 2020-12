Coronavirus: oltre 800 radiografie Covid, Cdi condivide piattaforma Ai (Di giovedì 17 dicembre 2020) Milano, 17 dic. (Adnkronos Salute) - Un archivio di oltre 800 esami radiografici del torace di pazienti positivi a Covid-19 eseguiti al momento del ricovero ospedaliero. È online la piattaforma di AIforCovid Imaging Archive, realizzata dal Centro Diagnostico Italiano (Cdi). Obiettivo: la condivisione dei dati radiologici e clinici su Covid-19 con la comunità scientifica internazionale. Alle immagini degli esami contenuti nell'archivio (disponibile al sito https://aiforCovid.radiomica.it/) sono anche associate importanti informazioni cliniche raccolte contestualmente. I dati sono stati raccolti durante la prima ondata della pandemia nell'ambito del progetto di ricerca multicentrico no-profit 'AIforCovid', che aveva la missione di sviluppare algoritmi basati ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) Milano, 17 dic. (Adnkronos Salute) - Un archivio di800 esami radiografici del torace di pazienti positivi a-19 eseguiti al momento del ricovero ospedaliero. È online ladi AIforImaging Archive, realizzata dal Centro Diagnostico Italiano (Cdi). Obiettivo: la condivisione dei dati radiologici e clinici su-19 con la comunità scientifica internazionale. Alle immagini degli esami contenuti nell'archivio (disponibile al sito https://aifor.radiomica.it/) sono anche associate importanti informazioni cliniche raccolte contestualmente. I dati sono stati raccolti durante la prima ondata della pandemia nell'ambito del progetto di ricerca multicentrico no-profit 'AIfor', che aveva la missione di sviluppare algoritmi basati ...

