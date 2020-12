Coronavirus | Diasorin | ' bene Consiglio di Stato | agito correttamente'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Milano, 17 dic. (Adnkronos) -ha appreso "con grande soddisfazione" la decisione deldicon cui èaccolto l'appello per accertare la validità del contratto sottoscritto trae il Policlinico San Matteo di Pavia per validare i test sierologici anti Covid-19. "Il contratto eracontedalla ditta Technogenetics, di proprietà cinese", sottolinea il gruppo. Con questa sentenza, "èdefinitivamente accertato chee il Policlinico San Matteo di Pavia hannooperato nel processo di validazione dei test". Per il Ceo Carlo Rosa, si tratta di una decisione "di grande importanza per l'intero comparto della ricerca italiana, grazie ...