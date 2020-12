Brutto fallo su Cuadrado, l’umiltà di De Roon: “era da rosso, chiede scusa” (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il centrocampista De Roon è sicuramente un punto di riferimento per l’Atalanta, il calciatore è sicuramente uno dei più completi nel suo ruolo ed è un pezzo pregiato del club nerazzurro. Anche nella sfida di ieri contro la Juventus è stato un protagonista della squadra di Gasperini, il suo lavoro in mezzo al campionato è molto prezioso. La partita si è conclusa sul risultato di 1-1, al vantaggio di Chiesa ha risposto Freuler con un ottimo tiro. L’Atalanta può lottare per le zone altissime della classifica e togliersi tante soddisfazioni anche in Champions League. Il siparietto di De Roon (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)Si è verificato un siparietto sui social che riguarda il centrocampista De Roon. Un tifoso ha fatto i complimenti all’olandese per la prestazione, ma non è mancata una critica. Al 51esimo è stato autore di un ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il centrocampista Deè sicuramente un punto di riferimento per l’Atalanta, il calciatore è sicuramente uno dei più completi nel suo ruolo ed è un pezzo pregiato del club nerazzurro. Anche nella sfida di ieri contro la Juventus è stato un protagonista della squadra di Gasperini, il suo lavoro in mezzo al campionato è molto prezioso. La partita si è conclusa sul risultato di 1-1, al vantaggio di Chiesa ha risposto Freuler con un ottimo tiro. L’Atalanta può lottare per le zone altissime della classifica e togliersi tante soddisfazioni anche in Champions League. Il siparietto di De(Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)Si è verificato un siparietto sui social che riguarda il centrocampista De. Un tifoso ha fatto i complimenti all’olandese per la prestazione, ma non è mancata una critica. Al 51esimo è stato autore di un ...

AViletta : #pressingseriea #pressingseriea Certo che Pressing Serie A parla non in favore della Juve..fanno vedere solo quello… - giova0027 : @Dirono @Cuadrado Si è visto dalla tua reazione subito dopo il fallo che avevi capito di aver fatto un brutto inter… - YT6394 : @MarcoKappa11 L'hanno scritto sulla pagina web Kessie ammonito per un brutto fallo. Poi hano corretto - dicofilo : RT @MangaRobby: Lozano per Politano e altro miracolone di Handa... Poi, brutto intervento su Rui: fallo, ma niente giallo. - MangaRobby : Lozano per Politano e altro miracolone di Handa... Poi, brutto intervento su Rui: fallo, ma niente giallo. -