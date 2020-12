Benedetta Pilato qualificata alle Olimpiadi: “Sono contenta. Obiettivo raggiunto, è un punto di partenza” (Di giovedì 17 dicembre 2020) Benedetta Pilato si è qualificata alle Olimpiadi di Tokyo grazie alla prestazione sbalorditiva sfoderata questo pomeriggio sui 100 metri rana ai Campionati Italiani di nuoto, in corso di svolgimento a Riccione. La pugliese ha stampato un roboante 1:06.02, ha siglato il nuovo record italiano e il quarto crono europeo di tutti i tempi. La 15enne ha così staccato alla grande il biglietto per i Giochi della prossima estate, dove si presenterà con ambizioni importanti dopo l’argento mondiale sulla mezza distanza. L’azzurra ha rilasciato le prime dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport: “Mi Sono stancata tantissimo, ma ne è valsa la pena. Sono contenta, tutti i sacrifici che ho fatto nell’ultimo anno hanno dato risultato. Mi Sono riscattata ... Leggi su oasport (Di giovedì 17 dicembre 2020)si èdi Tokyo grazie alla prestazione sbalorditiva sfoderata questo pomeriggio sui 100 metri rana ai Campionati Italiani di nuoto, in corso di svolgimento a Riccione. La pugliese ha stampato un roboante 1:06.02, ha siglato il nuovo record italiano e il quarto crono europeo di tutti i tempi. La 15enne ha così staccato alla grande il biglietto per i Giochi della prossima estate, dove si presenterà con ambizioni importanti dopo l’argento mondiale sulla mezza distanza. L’azzurra ha rilasciato le prime dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport: “Mistancata tantissimo, ma ne è valsa la pena., tutti i sacrifici che ho fatto nell’ultimo anno hanno dato risultato. Miriscattata ...

