VIDEO | Ubertini | “I tempi sono maturi per una rettrice dell’Università di Bologna”

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) BOLOGNA – I tempi sono maturi per un rettore donna. Lo dice chiaro e tondo il numero uno dell’Alma Mater di Bologna, Francesco Ubertini, in un’intervista oggi ospite dell’agenzia ‘Dire’. “Prima che venisse fuori qualunque nome- ricorda Ubertini- in un momento in cui non c’erano potenziali candidati, in un’occasione pubblica dissi: ‘A questo penserà il prossimo rettore’. Poi ho aggiunto: ‘O rettrice’. E questa cosa colpì molto”. D’altra parte, sottolinea Ubertini, “partivo da una considerazione abbastanza banale: in mille anni, i rettori sono stati tutti uomini. Ma nel nostro Dna c’è anche Laura Bassi, la prima donna professoressa al mondo. Questo non significa che sarà questa elezione, ma che i tempi sono maturi, certamente sì”. E questo, sostiene Ubertini, “lo dimostra anche il fatto che tra i candidati c’è equilibrio di genere. E penso che questo sia un bel segno”. Detto questo, però, “per ovvi motivi mi terrò lontano dalla campagna elettorale- alza le mani Ubertini- e mi asterrò dal fare commenti, nel mio ruolo istituzionale non posso fare preferenze“. Ciò non toglie che nelle ultime settimane “ho avuto modo di parlare con tutti i candidati”, rivela il rettore. Che mette sul piatto qualche consiglio per chi aspira a succedergli alla guida dell’Alma Mater. “Quello che ho fatto l’altra volta è stato cercare di incontrare e ascoltare più persone possibile- ricorda il rettore- e questa è una modalità compatibile” con la situazione attuale di emergenza dovuta al covid. “Ho girato tutto l’Ateneo- sottolinea- ho consumato le scarpe e pensavo di conoscere l’Università. Ma da rettore ancora adesso scopro cose che non conoscevo del nostro Ateneo, che ha una ricchezza eccezionale. Quindi incontrare tanti e ascoltare è il primo suggerimento”.