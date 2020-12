V-day il 26 o il 28 dicembre (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ormai Ursula von der Leyen ne è sicura. “Nel corso di una settimana i primi vaccini saranno autorizzati, in modo tale che le vaccinazioni possano iniziare immediatamente. Iniziamo quanto prima con la campagna di vaccinazione insieme, noi 27, iniziamo lo stesso giorno”, dice la presidente della Commissione europea in plenaria all’Europarlamento, accogliendo di fatto l’esortazione del presidente David Sassoli ad una campagna di vaccinazione europea. Ma il cosiddetto ‘V-Day’ tanto auspicato dalle istituzioni dell’Ue potrebbe non iniziare effettivamente nello stesso giorno in tutti i 27 paesi membri. Complicato. L’Italia, si apprende da fonti di governo, punta quanto meno a coordinarsi con Germania e Francia per iniziare tra il 26 e il 28 dicembre. La data precisa è uno dei temi nei colloqui continui tra il ministro della Sanità Roberto Speranza e il suo omologo tedesco ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ormai Ursula von der Leyen ne è sicura. “Nel corso di una settimana i primi vaccini saranno autorizzati, in modo tale che le vaccinazioni possano iniziare immediatamente. Iniziamo quanto prima con la campagna di vaccinazione insieme, noi 27, iniziamo lo stesso giorno”, dice la presidente della Commissione europea in plenaria all’Europarlamento, accogliendo di fatto l’esortazione del presidente David Sassoli ad una campagna di vaccinazione europea. Ma il cosiddetto ‘V-Day’ tanto auspicato dalle istituzioni dell’Ue potrebbe non iniziare effettivamente nello stesso giorno in tutti i 27 paesi membri. Complicato. L’Italia, si apprende da fonti di governo, punta quanto meno a coordinarsi con Germania e Francia per iniziare tra il 26 e il 28. La data precisa è uno dei temi nei colloqui continui tra il ministro della Sanità Roberto Speranza e il suo omologo tedesco ...

DPCgov : ???? #allertaROSSA domani, #10dicembre, nella Provincia Autonoma di Bolzano. ???? #allertaARANCIONE in Veneto, Friuli V… - HuffPostItalia : V-day il 26 o il 28 dicembre - milansette : On this day - 16 dicembre 2007 - Poker al Boca, il Milan è sul tetto del mondo - sportli26181512 : On this day - 16 dicembre 2007 - Poker al Boca, il Milan è sul tetto del mondo: Oggi per il Milan è un giorno di gr… - infotemporeale : Terracina / I.P.S. “Alessandro Filosi”: 19 e 20 dicembre le prime date dell’Open Day -