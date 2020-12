SIMIT – Antibiotico resistenza in aumento con il Covid-19 | possibile prima causa di morte nel 2050

Leggi su improntaunika

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Alessandro Nunziati Il 2019 si era chiuso con un problema nettamente preponderante in ambito infettivologico: l’. È di fatto una pandemia silente e poco conosciuta, ma colpisce ospedali e territorio. La Review on Antimicrobial Resistance ha stimato che nel mondo, nel, le infezioni batteriche causeranno circa 10 milioni di morti all’anno, superando ampiamente i decessi per tumore (8,2 milioni), diabete (1,5 milioni) o incidenti stradali (1,2 milioni) con una previsione di costi che supera i 100 trilioni di dollari. Ilha lasciato in ombra questa come altre tematiche, ma ladei batteri agli antibiotici non è passata in secondo piano, anzi, proprio il, per vari fattori, a partire dal sovraffollamento degli ospedali, ha provocato un ...