Servono i clienti al tavolo | multati due ristoranti e un bar

Firenze, 16 dicembre 2020 - Clienti serviti ai tavoli nonostante i divieti previsti dal Dpcm. Per questo la Polizia municipale ha multato oggi, 16 dicembre, due attività di ristorazione e ieri un bar.

