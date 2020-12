Rientro scuole superiori, differenziare orari di ingresso e uscita di 90 minuti. Ipotesi prefetto Taranto (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il prefetto di Taranto Demetrio Martino nella seconda riunione del Tavolo di coordinamento tra le parti istituzionali in vista del Rientro a scuola in presenza degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado illustra le Ipotesi su cui si lavora. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 16 dicembre 2020) IldiDemetrio Martino nella seconda riunione del Tavolo di coordinamento tra le parti istituzionali in vista dela scuola in presenza degli studenti dellesecondarie di secondo grado illustra lesu cui si lavora. L'articolo .

orizzontescuola : Rientro scuole superiori, differenziare orari di ingresso e uscita di 90 minuti. Ipotesi prefetto Taranto - teozenoni : Dilettanti allo sbaraglio. Direi che le scuole di possono aprire, magari abbassando la presenza al 50%, ma garanten… - gazzettamantova : Le scuole cercano soluzioni in vista del rientro in aula anche per le superiori - StampaCuneo : Alle scuole superiori si prepara il rientro in classe, ma resta il rebus sulle regole - infoitinterno : Zona rossa? Un vertice per decidere Dubbi sul rientro delle scuole superiori -