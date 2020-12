Pam & Tommy, una serie Hulu sulla relazione tra Pamela Anderson e Tommy Lee (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Pam & Tommy, Hulu realizza una serie sulla relazione tra Pamela Anderson e Tommy Lee e lo scandalo del video privato divulgato con Lily James, Sebastian Stan e Seth Rogen. Per la prossima serie ad alto profilo Hulu ha deciso di scomodare uno dei fenomeni pop dell’industria televisiva degli anni novanta. Il servizio streaming parte del gruppo Disney, sta sviluppando una miniserie dal titolo Pam & Tommy che racconterà la relazione tra Pamela Anderson e Tommy Lee, e in particolare sullo scandalo del video privato ... Leggi su dituttounpop (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Pamrealizza unatraLee e lo scandalo del video privato divulgato con Lily James, Sebastian Stan e Seth Rogen. Per la prossimaad alto profiloha deciso di scomodare uno dei fenomeni pop dell’industria televisiva degli anni novanta. Il servizio streaming parte del gruppo Disney, sta sviluppando una minidal titolo Pamche racconterà latraLee, e in particolare sullo scandalo del video privato ...

Lily James e Sebastian Stan saranno Pamela Anderson e Tommy Lee in una miniserie sullo scandalo del video trafugato

