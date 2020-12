O noi o la Cina. Wheeler (ex Fcc) spiega la partita tech fra Ue e Usa (Di mercoledì 16 dicembre 2020) “Non puoi vincere la partita se sono altri a decidere le regole del gioco”. Tom Wheeler è stato per quattro anni, dal 2013 al 2017, a capo delle telecomunicazioni americane. Il ruolo di presidente della Federal communication commission (Fcc), che ha ricoperto con Barack Obama alla Casa Bianca, è tra i più delicati dell’amministrazione. Permette però di avere una panoramica esclusiva sullo sconfinato mondo delle big tech Usa, i rischi alla sicurezza, il labirinto di norme, regole, permessi. Su quel mondo si è appena abbattuta la scure della Commissione Ue di Ursula von der Leyen con due provvedimenti, il Digital Services Act (Dsa) e il Digital Market Act (Dma), che promettono di innescare un’infinita battaglia legale con la Silicon Valley. Attenzione, spiega a Formiche.net Wheeler, oggi senior fellow ... Leggi su formiche (Di mercoledì 16 dicembre 2020) “Non puoi vincere lase sono altri a decidere le regole del gioco”. Tomè stato per quattro anni, dal 2013 al 2017, a capo delle telecomunicazioni americane. Il ruolo di presidente della Federal communication commission (Fcc), che ha ricoperto con Barack Obama alla Casa Bianca, è tra i più delicati dell’amministrazione. Permette però di avere una panoramica esclusiva sullo sconfinato mondo delle bigUsa, i rischi alla sicurezza, il labirinto di norme, regole, permessi. Su quel mondo si è appena abbattuta la scure della Commissione Ue di Ursula von der Leyen con due provvedimenti, il Digital Services Act (Dsa) e il Digital Market Act (Dma), che promettono di innescare un’infinita battaglia legale con la Silicon Valley. Attenzione,a Formiche.net, oggi senior fellow ...

silviaindump : @_RomamoR E nonostante gli aiuti sono scesi in piazza in parecchia Berlino. In Asia, se ti faccio leggere le regole… - Lacernman : @FmMosca Sicuro che e' cosi': gli ordini vengono dalla Cina via Davos e non si puo' sgarrare. perche' i nostri pagl… - Lucia25443382 : @zf_fabio @NoEvilHero Se fanno i tamponi preconfezionati pcr ( 1 si /1no ) acquistati in CINA ???? SONO POSITIVI ??i… - BluDiChina : @Sargans2 @cribart @petunianelsole Se in Cina continua la ripresa la Germania non avrà grossi problemi, e le aziend… - OmbrettaAle : RT @AE_Italia: Fermiamola insieme: unisciti a noi nel dare voce ai milioni di cani e gatti uccisi ogni anno per la loro carne in Cina. Ai… -

Ultime Notizie dalla rete : noi Cina "Per salvare il sogno di democrazia della nostra Hong Kong, Biden deve essere più duro con la Cina" la Repubblica Covid, allarme in Cina: “Tracce del virus in carne di maiale importata da Usa”. Ma l’Oms: “Cibo sicuro, nessuna prova che si contamini”

Tracce di Covid-19 sono state trovate in un campione prelevato da un carico di surgelati importato dagli Usa nella città di Wuxi, nella provincia cinese dello Jiangsu. Lo ha reso noto il 15 dicembre i ...

Coronavirus oggi. Oms: mascherine in famiglia a Natale. L’Antitrust indaga su aumento dei prezzi dei treni

? Negli Usa quasi 250mila casi in 24 ore, nuovo record? Von der Leyen conferma: i 27 potranno avviare lo stesso giorno le vaccinazioni? Germania, oltre 27mila casi e quasi 1000 morti: record? Oltre 13 ...

Tracce di Covid-19 sono state trovate in un campione prelevato da un carico di surgelati importato dagli Usa nella città di Wuxi, nella provincia cinese dello Jiangsu. Lo ha reso noto il 15 dicembre i ...? Negli Usa quasi 250mila casi in 24 ore, nuovo record? Von der Leyen conferma: i 27 potranno avviare lo stesso giorno le vaccinazioni? Germania, oltre 27mila casi e quasi 1000 morti: record? Oltre 13 ...