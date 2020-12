Lombardia: fondo da 1 mln per emittenti radiotelevisive e editoria online locale (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Milano, 16 dic. (Adnkronos) - Un fondo da un milione di euro per le emittenti e l'editoria locale. Il consiglio regionale della Lombardia ha approvato un emendamento al Collegato finalizzato a "valorizzare il ruolo delle emittenti radiofoniche e televisive locali, nonché delle testate giornalistiche online, nella promozione della conoscenza dell'attività legislativa e amministrativa e del funzionamento delle istituzioni regionali". L'emendamento, approvato all'unanimità, è stato presentato dal presidente del consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi unitamente ai Vice Presidenti Francesca Brianza e Carlo Borghetti e al Consigliere Segretario Giovanni Malanchini, e raccoglie le indicazioni e i contributi forniti dal Corecom ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Milano, 16 dic. (Adnkronos) - Unda un milione di euro per lee l'. Il consiglio regionale dellaha approvato un emendamento al Collegato finalizzato a "valorizzare il ruolo delleradiofoniche e televisive locali, nonché delle testate giornalistiche, nella promozione della conoscenza dell'attività legislativa e amministrativa e del funzionamento delle istituzioni regionali". L'emendamento, approvato all'unanimità, è stato presentato dal presidente del consiglio regionale dellaAlessandro Fermi unitamente ai Vice Presidenti Francesca Brianza e Carlo Borghetti e al Consigliere Segretario Giovanni Malanchini, e raccoglie le indicazioni e i contributi forniti dal Corecom ...

Malanchini: “Dalle Regione 500mila euro per valorizare le testate locali online”

“Regione Lombardia prosegue il suo impegno per la valorizzazione dell’informazione locale, riconoscendone il prezioso ruolo che da sempre svolge per i cittadini. A novembre è stata approvata la legge ...

