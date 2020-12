Lazialità non si ferma anche in un anno così difficile: arriva in edicola L'Agenda 2021 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Torna in edicola a Roma e provincia 'Lazialità', la storica rivista fondata da Guido De Angelis e lo fa con l'Agenda 2021 che terrà compagnia ai tifosi della Lazio tutto l'anno, per 365 giorni, con ... Leggi su leggo (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Torna ina Roma e provincia '', la storica rivista fondata da Guido De Angelis e lo fa con l'che terrà compagnia ai tifosi della Lazio tutto l', per 365 giorni, con ...

