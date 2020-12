“Italia tutta zona rossa. Non è escluso”. Covid, numeri e fatti preoccupano il governo: oggi la decisione su nuove misure (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Si parla di nuovo di “zona rossa” anche se per il momento sarebbe Slo un’ipotesi. Dopo una giornata di tormenti, con il governo spaccato, una sola cosa è certa. Il Comitato tecnico scientifico chiede una stretta per le Feste di Natale, una zona rossa nazionale. Ma Giuseppe Conte frena, teme “proteste sociali” e per “la tenuta psicologica del Paese”. Così solo nelle prossime ore si conoscerà l’entità del giro di vite. Le ipotesi quindi sono diverse. Il fronte “rigorista” guidato da Roberto Speranza (Salute), Francesco Boccia (Regioni) e dal capodelegazione del Pd Dario Franceschini (Cultura) spinge per un lockdown duro (con il divieto di uscire di casa) nei festivi e prefestivi. Politica è mediazione quindi si sta optando per una zona rossa nazionale. Nell’uno o ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Si parla di nuovo di “” anche se per il momento sarebbe Slo un’ipotesi. Dopo una giornata di tormenti, con ilspaccato, una sola cosa è certa. Il Comitato tecnico scientifico chiede una stretta per le Feste di Natale, unanazionale. Ma Giuseppe Conte frena, teme “proteste sociali” e per “la tenuta psicologica del Paese”. Così solo nelle prossime ore si conoscerà l’entità del giro di vite. Le ipotesi quindi sono diverse. Il fronte “rigorista” guidato da Roberto Speranza (Salute), Francesco Boccia (Regioni) e dal capodelegazione del Pd Dario Franceschini (Cultura) spinge per un lockdown duro (con il divieto di uscire di casa) nei festivi e prefestivi. Politica è mediazione quindi si sta optando per unanazionale. Nell’uno o ...

matteosalvinimi : #Salvini: Ritengo squallido che mentre tutta Italia ha seri problemi, in questo momento le riunioni del governo son… - matteosalvinimi : ... bimbi disabili, garantisca il tempo pieno in tutta Italia. Invece per tutto questo ZERO euro in legge di bilanc… - Azione_it : Mentre in Germania si fa fronte alla crisi con autorevolezza e credibilità in Italia si apre una verifica di Govern… - njallfood : RT @AnElasticHeart_: Sto piangendo, ho scoperto un sito dove si può regalare qualcosa per Natale a degli anziani (malati o rimasti soli) ne… - MalagniniNico : RT @DonaIasio: Smeraldo Questo cucciolone bellissimo di otto mesi, cerca casa. Si affida sverminato, vaccinato e spulciato. Dolce e buono,… -