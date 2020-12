Intra | sacerdote accoltellato durante la messa | arrestata una donna

Leggi su sportface

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Caos in chiesa a, frazione di Verbania, per via del tentativo di aggressione nei confronti deldella Basilica di San Vittore. Una, mentre riceveva l’eucarestia, con l’altra mano brandiva un coltello e ha tentato di affondare la lama sul corpo del prete, che per sua fortuna vestiva di strali particolarmente spesse che hanno attutito la coltellata. La giovane, che a quanto si apprende soffre di problemi psichici, è stata fermata e per lei il Gip ha disposto l’arresto. SportFace.