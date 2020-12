Inchiesta “social”: i carabinieri fermano la banda delle auto rubate e restituite (VIDEO) (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Una mole di dati informatici fino a 36.000 file, chat come il gruppo Whatsapp “Gli sfiammati” che ha dato il nome all’indagine, VIDEOchiamate, riunioni virtuali definite “sindacali” e messaggi compongono l’Inchiesta condotta dalla compagnia dei carabinieri di Scafati, in collaborazione con il comando provinciale dell’arma e la procura di Nocera Inferiore guidata dal dottor Antonio Centore che con il pm Angelo Rubano ha dato esecuzione oggi alle misure cautelari che hanno consentito di fermare il gruppo che rubava auto e le restituiva ai legittimi proprietari chiedendo in cambio somme che si aggiravano intorno ai 1500 €. I dettagli sono stati resi noti oggi in una conferenza stampa a distanza alla presenza anche del comandante dell’Arma Gianluca Trombetti, al quali il capo della procura di ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Una mole di dati informatici fino a 36.000 file, chat come il gruppo Whatsapp “Gli sfiammati” che ha dato il nome all’indagine,chiamate, riunioni virtuali definite “sindacali” e messaggi compongono l’condotta dalla compagnia deidi Scafati, in collaborazione con il comando provinciale dell’arma e la procura di Nocera Inferiore guidata dal dottor Antonio Centore che con il pm Angelo Rubano ha dato esecuzione oggi alle misure cautelari che hanno consentito di fermare il gruppo che rubavae le restituiva ai legittimi proprietari chiedendo in cambio somme che si aggiravano intorno ai 1500 €. I dettagli sono stati resi noti oggi in una conferenza stampa a distanza alla presenza anche del comandante dell’Arma Gianluca Trombetti, al quali il capo della procura di ...

