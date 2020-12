I vaccini no-profit di Cuba che salveranno i Paesi in via di sviluppo

Leggi su tpi

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) “Dall’inizio della mia carriera universitaria come scienziato, tutti mi hanno sempre detto che, se volevi che un prodotto dal laboratorio raggiungesse la clinica e il paziente, dovevi passare necessariamente per una compagnia privata. Questo è quello che ci dicono tutti. C’era solo un modo per superare questo obbligo ed era quello di lavorare a, l’unico Paese che produce biotecnologie totalmente pubbliche e no-”. Fabrizio Chiodo, del Cnr di Pozzuoli, è l’unico ricercatore italiano del più grande centro di ricerca perdi, l’Istituto Finlay, con cui collabora dal 2013. Il rapporto iniziò per la volontà del ricercatore di unirsi a una grande impresa umanitaria: sviluppare un vaccino contro lo pneumococco da distribuire a costo zero ae neiin via di ...