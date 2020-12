Gmail down di nuovo: la posta di Google non va (Di mercoledì 16 dicembre 2020) nuovo stop a meno di 36 ore dal blackout che ieri aveva interessato anche YouTube, Meet, Drive e il Play Store. "Siamo a conoscenza di un problema", dice Mountain View. Ancora ignote le cause Leggi su repubblica (Di mercoledì 16 dicembre 2020)stop a meno di 36 ore dal blackout che ieri aveva interessato anche YouTube, Meet, Drive e il Play Store. "Siamo a conoscenza di un problema", dice Mountain View. Ancora ignote le cause

