“Fuori immediatamente!”. Filippo Nardi choc al GF Vip: “Quanto mi pagate se lo faccio?”. Pubblico inferocito (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Filippo Nardi sta già facendo molto discutere nella Casa del ‘Grande Fratello Vip’ per alcune sue uscite a dir poco censurabili. E nel mirino ha sempre messo la stessa protagonista, ovvero Maria Teresa Ruta. In precedenza l’aveva insultata abbastanza pesantemente, mentre stavolta ha fatto un’uscita davvero incredibile. E c’è chi invoca nuovamente la squalifica immediata, come già accaduto tanti anni fa, quando fu estromesso dal reality show per una sfuriata contro la produzione. La notte scorsa tutti i concorrenti del programma di Canale 5 si sono riuniti ed hanno parlato di varie tematiche. La Ruta era molto stanca e stressata perché si era litigata in maniera furibonda con Stefania Orlando, dopo quello che era accaduto in puntata. Fortunatamente è avvenuto poi il chiarimento. Maria Teresa ha quindi preso sonno improvvisamente e i vipponi avevano ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 16 dicembre 2020)sta già facendo molto discutere nella Casa del ‘Grande Fratello Vip’ per alcune sue uscite a dir poco censurabili. E nel mirino ha sempre messo la stessa protagonista, ovvero Maria Teresa Ruta. In precedenza l’aveva insultata abbastanza pesantemente, mentre stavolta ha fatto un’uscita davvero incredibile. E c’è chi invoca nuovamente la squalifica immediata, come già accaduto tanti anni fa, quando fu estromesso dal reality show per una sfuriata contro la produzione. La notte scorsa tutti i concorrenti del programma di Canale 5 si sono riuniti ed hanno parlato di varie tematiche. La Ruta era molto stanca e stressata perché si era litigata in maniera furibonda con Stefania Orlando, dopo quello che era accaduto in puntata. Fortunatamente è avvenuto poi il chiarimento. Maria Teresa ha quindi preso sonno improvvisamente e i vipponi avevano ...

pverspective : Dovrebbero buttarlo fuori immediatamente, non in puntata #gfvip @GrandeFratello - Marco03480338 : #fuorinardi Fuori Nardi di volata immediatamente altrimenti è meglio che chiude per sempre il grande fratello... Ma… - Antonellacavig2 : FUORI IMMEDIATAMENTE GRANDISSIMO CAFONE E COGLIONE #fuorinardi #GFVIP5 @EliaAntonella @alfosignorini @MteresaRuta… - Amb_Vaccaro : EMMA ...CAVALIER KING ...SEMPRE CONTENTA DI VEDERE LA ZIA ...SI CAPPOTTA IMMEDIATAMENTE A PANCIA ALL 'ARIA ??... per… - 8geraldina8 : @Manuel_Real_Off FUORI IMMEDIATAMENTE -

Ultime Notizie dalla rete : Fuori immediatamente Ballon d'Or Dream Team, Totti fuori dalla top ten tra i centrocampisti offensivi Corriere dello Sport.it Barbara D’Urso choc a Pomeriggio 5: fa irruzione un ragazzo senza mascherina. Lei va fuori di sé: «Cosa stai facendo?»

Lei va fuori di sé: «Cosa stai facendo ... compaiono un gruppo di ragazzi e uno di questi è senza mascherina. Barbara D’Urso blocca immediatamente la giornalista e redarguisce il giovane: «Devi ...

Covid, von der Leyen: "Primo vaccino autorizzato entro una settimana"

Politica - Le vaccinazioni "potranno partire immediatamente, e altre ne arriveranno a gennaio". Von der Leyen ammonisce però che "nessuno deve pensare che siamo fuori dal tunnel" della pandemia di ...

Lei va fuori di sé: «Cosa stai facendo ... compaiono un gruppo di ragazzi e uno di questi è senza mascherina. Barbara D’Urso blocca immediatamente la giornalista e redarguisce il giovane: «Devi ...Politica - Le vaccinazioni "potranno partire immediatamente, e altre ne arriveranno a gennaio". Von der Leyen ammonisce però che "nessuno deve pensare che siamo fuori dal tunnel" della pandemia di ...