Dimissioni senza preavviso e contratto tempo determinato Come funziona?

Leggi su termometropolitico

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Abbiamo già recentemente affrontato il tema relativo aldare le, in particolare focalizzandoci sulin. Qui di seguito vogliamo invece occuparci dell’ipotesi in cui un lavoratore aintenda cambiare lavoro o comunque lasciare anzil’attuale occupazione, perchè magari ha ricevuto una più solida e remunerata offerta di lavoro. Il punto è capire se c’è spazio per lee, se sì, in che modo attuarle. Ebbene, la risposta da darsi è piuttosto secca: non è possibile dimettersi da un, o meglio il lavoratore potrà farlo rischiando però conseguenze risarcitorie, tranne il caso in cui ...